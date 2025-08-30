Cercetătorul ştiinţific în domeniul alimentelor, Dan C. Vodnar, a devenit oficial cetăţean de onoare al judeţului Maramureş. Propunerea a venit din partea consilierului judeţean, Viorica Marincaş, iar votul favorabil a fost acordat de aleşii maramureşeni în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean din 28 august.
„Maramureșul rămâne pentru mine locul de unde a pornit totul. Am făcut școala primară în Baia Borșa și școala generală în Borșa, acolo unde s-au pus bazele formării mele. Mulțumesc, Maramureș, și mulțumesc celor care au făcut posibilă această onorantă distincție”, a transmis Dan C. Vodnar. Prof. univ. dr. habil. Dan Cristian Vodnar este inclus anual în clasamentul mondial al celor mai buni 2% oameni de știință în domeniul științei alimentelor. Este profesor de gastronomie moleculară și biotehnologie alimentară, președintele Senatului Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca. De asemenea, este autorul volumului „Ştiinţă cu sare şi piper” care face chimia accesibilă și atractivă pentru cititorii de toate vârstele.
Unul din cei mai buni oameni de ştiinţă din lume, cetăţean de onoare al Maramureşului
