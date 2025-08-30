Unul din cei mai buni oameni de ştiinţă din lume, cetăţean de onoare al Maramureşului

Cercetătorul ştiinţific în domeniul alimentelor, Dan C. Vodnar, a devenit oficial cetăţean de onoare al judeţului Maramureş. Propunerea a venit din partea consilierului judeţean, Viorica Marincaş, iar votul favorabil a fost acordat de aleşii maramureşeni în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean din 28 august.

„Maramureșul rămâne pentru mine locul de unde a pornit totul. Am făcut școala primară în Baia Borșa și școala generală în Borșa, acolo unde s-au pus bazele formării mele. Mulțumesc, Maramureș, și mulțumesc celor care au făcut posibilă această onorantă distincție”, a transmis Dan C. Vodnar. Prof. univ. dr. habil. Dan Cristian Vodnar este inclus anual în clasamentul mondial al celor mai buni 2% oameni de știință în domeniul științei alimentelor. Este profesor de gastronomie moleculară și biotehnologie alimentară, președintele Senatului Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca. De asemenea, este autorul volumului „Ştiinţă cu sare şi piper” care face chimia accesibilă și atractivă pentru cititorii de toate vârstele.