Acces gratuit la Expo – Flora Maramureș

Aleşii locali au aprobat, în şedinţa ordinară a lunii august, proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării de către SPAU Baia Mare a celei de-a XL – a ediții a „Expo -Flora Maramureș”.

Manifestarea are loc în perioada 18 – 21 septembrie 2025, în cadrul evenimentului cultural „Sărbătoarea Castanelor” ediția XXX. Aceasta va fi desfăşurată în incinta Parcului Public Central Baia Mare. Consilierii locali au aprobat şi costul estimativ al manifestărilor ocazionate de organizarea evenimentului menţionat, în sumă de 180.000 lei, cuprinzând venituri din sponsorizări și venituri proprii. Accesul vizitatorilor în incinta expoziției va fi gratuit. Însă taxa de participare a comercianților la eveniment va fi în cuantum de 300 lei/solicitant, cu utilizarea unei structuri fixe de expunere la sol de 10 mp. Încasările vor constitui venit la bugetul Serviciului Public Ambient Urban Baia Mare.