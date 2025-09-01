Gura lumii☺Inundare perfectă

Mai ţineţi minte când a plouat recent o jumătate bună de oră? O străduţă băimăreană n-a avut nici o şansă, una dintre multe altele. A devenit pe loc navigabilă.

Dac-ar fi totul…dar raportând spre Electrica Deranjamente o cădere de curent, afli că mai sunt vreo 6 în Baia Mare plus Coltău etc? De la aceeaşi ploaie sănătoasă.