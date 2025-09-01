În ce cartiere din Sighetu Marmaţiei vor fi amplasate insulele ecologice digitalizate?

Au început lucrările de amenajare a platformelor betonate pentru insulele ecologice, proiect finanţat prin PNRR – Componenta C3. Astfel, Primăria municipiului Sighetu Marmației a demarat lucrările de amenajare a platformelor betonate în vederea amplasării celor 45 de insule pe raza oraşului.

Investiţia se face în cadrul proiectului „Construirea de insule ecologice digitalizate în Municipiul Sighetu Marmației”, finanțat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor prin PNRR. Termenul prevăzut pentru executarea lucrărilor este de două luni. Intervenții de acest gen sunt prevăzute a se efectua în cartierele: Bogdan Vodă, 1 Decembrie 1918, Unirii, Independenței, Cuza Vodă, 1 Mai, Alexandru Ivasiuc și zona Fuchs. La nivelul Municipiului Sighetu Marmației vor fi amplasate 45 de insule ecologice digitalizate dintre care: 18 insule de Tip 1 – insulă supraterană încasetată cu cinci containere de câte 1,1 metri cubi pentru toate cele cinci fracții: biodegradabil, rezidual, sticlă, plastic și metal, hârtie și carton; 27 insule de Tip 2 – insulă supraterană compusă din cinci containere supraterane staționare proiectate și fabricate conform standardelor europene în vigoare, cu următoarele capacități pentru cele cinci fracții: biodegradabil – între 2 mc și 3 mc; rezidual – între 2 mc și 3 mc; sticlă – între 2 mc și 3 mc; plastic și metal – între 3 mc și 5 mc; hârtie și carton – între 3 mc și 5 mc. Pe durata desfășurării acestor lucrări este posibil să apară temporar inconveniente pentru locuitori (zgomot, restricționarea accesului în anumite zone). „Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și vă asigurăm că echipele de lucru vor face tot posibilul pentru reducerea impactului asupra vieții de zi cu zi a comunității. Vă mulțumim pentru înțelegere și sprijin, întrucât acest proiect reprezintă un pas important pentru un oraș mai curat, mai verde și mai responsabil față de mediu”, au spus cei din primăria municipiului.