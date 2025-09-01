Lămuriri privind intervenţiile la reţelele de apă din Poienile Izei

Primăria Poienile Izei execută lucrări de intervenţie, în caz de probleme, la reţeaua publică de apă a comunei. În cazul în care cetăţenii solicită asemenea intervenţii, dar la reţelele proprii de alimentare cu apă, sunt buni de plată.

„În comuna noastră există atât rețeaua publică de apă, cât și aducțiuni proprii realizate înainte de introducerea acesteia, care, în multe cazuri, trec pe drum. Primăria intervine doar în cazul problemelor la rețeaua publică de apă. Aducțiunile proprii ale gospodăriilor, chiar dacă trec pe drum, nu fac parte din rețeaua publică, iar intervențiile pentru acestea sunt pe cheltuiala proprietarului. În cazul în care solicitați intervenția primăriei și se constată că avaria este la aducțiunile proprii, nu la rețeaua publică, costurile lucrărilor și ale utilajelor vor fi suportate de proprietar în urma procesului verbal întocmit de comisia numită din primărie. De aceea, vă rugăm să verificați mai întâi aducțiunile proprii de apă, iar primăria să fie anunțată doar dacă problema este la rețeaua publică”, a declarat Mirela-Lăcrimioara Bîrlea, primar al comunei.