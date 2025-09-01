O parte din profesorii suplinitori ar putea rămâne pe dinafară

Început de an școlar cu multe schimbări

În ultima ședință de colegiu prefectural, conducerea Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Maramureș a prezentat principalele modificări care au avut loc chiar înainte de începerea școlii. Astfel, mărirea normei didactice pentru dascăli ar putea lăsa unii profesori suplinitori din Maramureș fără ore.

”Mai avem etapele de mobilitate. Avem 600 de colegi suplinitori, care vor mai participa la ședințe publice. Din nefericire probabil că vor rămâne oameni care nu vor găsi ore. Mai avem 250 de catedre și posturi întregi care urmează să fie luate în ședințele publice de colegii suplinitori și mai avem frânturi de ore care sperăm să ajungă la cât mai mulți oameni. Anul acesta sper să nu avem deloc plata cu ora, decât în situații foarte bine întemeiate. Am trimis o machetă în școli să vedem ce probleme pot să apară și ce probleme sunt în școli, dar pot să vă asigur că, în data de 8 septembrie, nu vor fi probleme care să împiedice startul noului an școlar. Singura problemă care ar putea să împiedice începerea școlii este o mișcare de protest din partea colegilor, pornită de sindicate. Dar din punct de vedere al pregătirii unităților de învățământ, suntem pregătiți”, a declarat Mihai Pop, inspectorul școlar general al ISJ Maramureș.

O altă modificare se referă și la absorbirea tuturor grădinițelor din Baia Mare, de către cele mai apropiate școli. Comasarea unităților s-a făcut după criteriul geografic, explică Mihai Pop.

”Suntem un pic bulversați de măsurile pe care a trebuit să le luăm în această vară. Am avut un final de lună august foarte intens în sensul că a trebuit să reorganizăm zeci de unități școlare. În Baia Mare am absorbit toate grădinițele cu program prelungit din oraș și le-am alipit de școli gimnaziale sau licee. O singură școală, Nicolae Bălcescu, a absorbit Școala Gimnazială «Mihail Sadoveanu». Decizia a fost luată respectând geografia orașului. Nu am făcut disponibilizări, copiii nu au fost afectați în niciun fel. A fost o reorganizare pur administrativă”, a mai punctat inspectorul școlar general al ISJ Maramureș.