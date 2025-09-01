Un simbol al localităţii Băiţa, mai bine pus în valoare

Un loc sacru din localitatea Băiţa, aparţinătoare oraşului Tăuţii-Măgherăuş, a beneficiat de o atenţie sporită a autorităţilor locale. Asta deoarece a fost mai bine pus în valoare, printr-un proiect tocmai încheiat.

„Punem în valoare trecutul pentru un viitor mai frumos în comunitatea noastră. Astfel, în zona Capelei romano-catolice «Calvaria» din Băița a fost realizat iluminatul public, un proiect prin care ne-am dorit să punem în valoare frumusețea și spiritualitatea acestei capele și să aducem mai multă lumină și siguranță în zona acesteia, o zonă cu adâncă semnificație pentru comunitatea noastră”, au explicat cei din administraţia publică locală tăuţeană. Construită în anul 1906 de către viceguvernatorul de la vremea aceea, Daniel Kende, capela a fost binecuvântată în data de 9 august 1908, iar prima mare sărbătoare s-a ținut pe 8 septembrie 1908, în ziua prăznuirii Nașterii Maicii Domnului. Iată că la 117 ani de la prima sa binecuvântare, se aduce lumină acestui loc plin de credință și încărcat de istorie, un loc care stă mărturie mărturie vie a iubirii, a jertfei și a continuității credinței pe aceste meleaguri.