Utilaj multifuncţional, achiziţionat de Primăria Bocicoiu Mare

După un proces complex de achiziție, a intrat în dotarea primăriei Bocicoiu Mare un buldoexcavator de ultimă generație. Acesta are multiple accesorii printre care: cupă taluz pentru decolmatat șanțuri; tocător vegetație forestieră pentru lucrări de întreținere a spațiilor verzi și pajiștilor comunale; lamă deszăpezire pentru efectuarea pe timp de iarnă a lucrărilor de întreținere a drumurilor comunale. De asemenea, beneficiază de multiple accesorii pentru lucrări de întreținere și amenajări comunale.