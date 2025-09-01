Zboruri din Baia Mare spre destinaţii de vacanţă şi în septembrie

Sezonul estival se apropie de sfârşit, însă mai aveţi timp de o vacanţă într-un loc exotic cu zbor direct din Baia Mare. Astfel, Aeroportul Internațional Maramureș anunță că zborurile directe spre Monastir sunt operate până la 30 septembrie de către compania aeriană Animawings, transportator 100% românesc, care le oferă turiștilor șansa de a descoperi frumusețea și ospitalitatea Tunisiei. „Călătoriți spre Monastir și lăsați ultimele raze de vară să vă poarte departe de rutina zilnică! Sejururile sunt disponibile la agenţiile partenere”, transmit reprezentanţii aeroportului.