318 de dosare de fond funciar, analizate

Ședința Comisiei județene pentru stabilirea drepturilor de proprietate privată asupra terenurilor a fost condusă de prefectul judeţului Maramureş, Florian-Valeriu Sălăjeanu.

Pe ordinea de zi s-a aflat analizarea a 318 dosare, care au avut ca obiect validarea/invalidarea documentațiilor primite de la Comisiile locale de fond funciar, constituite la nivelul unită­ților administrativ-teritoriale.

Comisia a avut în vedere solicitări privind reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenuri de pe raza a 49 de unități administrativ-teritoriale. Majoritatea dosarelor au avut ca obiect terenuri agricole amplasate în zone necooperativizate (Legea nr. 123/2023).