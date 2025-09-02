ACS Athletic Târgu Lăpuș, argint mondial în Italia

Campionatului Mondial de alergare montană, categoria Masters, a avut loc în Meduno (Italia). La start s-au aliniat și sportivi de la ACS Athletic Târgu Lăpuș. Sportivii clubului maramureșean au revenit acasă cu trei titluri de vicecampioni mondiali.

În prima zi de competiție (sâmbătă), Nicoleta Sasu de la ACS Athletic Târgu Lăpuș a câștigat argintul probei de 5 km Uphill cu 800 m pozitiv, la categoria F35. Este a zecea medalie mondială din palmaresul maramureșencei, de când concurează la categoria F35.

Delia Cupșa (categoria F50) s-a clasat pe locul 23 individual și 6 cu echipa.

Artur Mikloș (M50) a ocupat locul 26 individual și locul 4 cu echipa.

Duminică, în a doua zi a Campionatului Mondial, sportivii din Târgu Lăpuș au concurat la proba de 15 km Trail Clasic cu 750 m pozitiv. Nicoleta Sasu (F35) a urcat din nou pe a doua treaptă a podiumului. A ajuns, astfel, la 11 medalii mondiale cucerite la categoria F35: patru de aur și șapte de argint.

Delia Cupșa (F50) s-a clasat pe locul 28.

Artur Mikloș (M50) a ocupat locul 14 la individual. Alături de Cristian Stancu (Oltenița) și Sorin Andrici (Tulcea) s-a clasat pe locul 2.

„Ne întoarcem acasă cu trei medalii de argint. Sunt realizări mărețe la un campionat mondial pentru un club mic dintr-un oraș mic, dar cu dorință mare de a reuși prin muncă și perseverență succese deosebite”, mărturisește Artur Miklos.

În total, delegația României a câștigat o medalie de aur, patru de argint și două de bronz. „Sunt medalii mondiale valoroase pentru România, obținute prin pasiune, muncă, seriozitate, determinare – nu este ușor nici la categoriile masters într-o țară în care sportul nu este o prioritate națională să reușești asemenea succese”, spune performerul din Târgu Lăpuș.