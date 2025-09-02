Cererile pentru tichetele de energie pot fi depuse la Poştă

Maramureşenii din categoria consumatorilor vulnerabili au posibilitatea de a depune în format tipărit cererile pentru acordarea tichetelor de energie, direct la subunitățile poștale din judeţ.

Valoarea sprijinului financiar este de 50 lei/lună, utilizabili exclusiv pentru plata facturilor la energie electrică. Beneficiari eligibili sunt: • persoanele singure cu venit net lunar de până la 1.940 lei • familiile cu venit net lunar/membru de maximum 1.784 lei • beneficiarii venitului minim de incluziune sunt înregistrați automat, fără cerere.

Cererile se depun o singură dată. Pentru facturile aferente lunilor iulie și august 2025, cererile trebuie înregistrate până la 27 septembrie.

Pentru solicitările introduse în aplicația EPIDS până în 31 august și care devin eligibile, tichetul de energie va fi încărcat cu sumele aferente lunilor iulie și august și va putea fi utilizat după 23 septembrie, pentru plata facturilor de energie electrică emise după data de 1 iulie.

Pentru cererile introduse în aplicația EPIDS în perioada 28-30 septembrie, sprijinul se acordă începând cu luna septembrie (nu se mai acordă pentru lunile iulie și august 2025), iar tichetul electronic de energie va fi încărcat în luna octombrie.