Gura lumii☺Gaterul “la nevoie”

N-am mai văzut demult gaterul heirupist. L-am regăsit pe Culmea Prelucilor, e drept, la cei care odinioară aveau pălincii ascunse pe toate văile.

Acum, iată un gater montat în centrul satului, haios chiar. Ultima dată am văzut aşa ceva la Moisei şi la ucraineni, cu vârful la Borşa în munţi, unde se tăia şi se prelucra pe loc, la generator…