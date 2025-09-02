Primele jocuri oficiale ale sezonului

Opt meciuri s-au disputat în turul al doilea din Cupa României, faza județeană. FC Baia Mare a învins la Moisei și s-a calificat în turul următor al competiției organizate de AJF Maramureș.

Rezultate turul II, faza județeană:

ACS Bradul Groșii Țibleșului – ACS Cristalul Cavnic 6-2 (3-1)

AS Unirea Arieșul de Pădure – ACS Satu Nou de Jos 3-4 (2-3)

ACS FC Lăpușul Târgu Lăpuș – CS Prosport Fărcașa 2-5 (1-4)

CS Zorile Moisei – ACS FC Suporter Baia Mare 2-3 (0-2)

CS Comuna Mireșu Mare – ACS Speranța Cernești 4-1 (2-1)

ACS Salina Ocna Șugatag – ACS Remeți 2024 3-2 (1-1)

CS Măgura Codrului – ACS Recolta Săliștea de Sus 2-3 (2-2, 1-0)

ACS Voința Târgu Lăpuș – ACS Viitorul Gârdani 1-7 (1-4).