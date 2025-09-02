A început a 20-a ediție a ”Főtér Fesztivál – Zilele Maghiare Băimărene”. Evenimentul se desfăşoară până în 7 septembrie. Programul este divers.

Azi, 2 septembrie se vor derula următoarele activităţi: orele 12-17 – Centrul Vechi Zilele Elevilor – Fotomaraton; 18 – Galeria Uniunii Artiştilor Plastici (B-dul Regele Mihai I) – Expoziție Gagyi Botond. Deschiderea expoziției va fi făcută de Beáta Bordás, directoarea Cen­trului de Artă din Transilvania. 20 – Curtea Po­dul Viilor 9, Seară de Quiz, condusă de echipa Lendvay.

Mâine, 3 septembrie: ora 10 – la Colonello (str. Minerilor nr. 5) – Zilele Elevilor – Quiz; 12 – la Colonello – Zilele Elevilor – șah; 17.30 – la Casa Teleki – Expoziție: Tradiție vie – maeștrii și elevii Colegiului Meșteșugurilor Populare din Nádudvar. Deschiderea expoziției: Gábor Barta. Participă: Péter Csomós (vioară) și Richárd Debreczeni (acordeon). 18.45 – Hotelul ”Sf. Ștefan” (Minerul) Subito Quartett – concert de muzică clasică, jazz, rock și film. 20 – Hotelul ”Sf. Ștefan” (Minerul) Degustare de vinuri – crama Lengyel Winery (Székelyhíd): tariful de intrare 100 lei – bilete și rezervări la sediul UDMR.