Acțiuni în trafic

Duminică, 31 august, polițiștii din Baia Mare au verificat 54 de autoturisme și au aplicat 7 sancțiuni contravenționale, însumând 4.600 lei.

De asemenea, polițiștii au reținut un certificat de înmatriculare al unui autovehicul care circula având inspecția tehnică expirată și un permis de conducere pentru nerespectarea semnificației culorii roșii a semaforului.

Polițiștii au aplicat o sancțiune în baza Legii nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto, reținând certificatul de înmatriculare și setul de plăcuțe de înmatriculare ale autovehiculului.

Polițiștii din Dragomirești și Bogdan Vodă, sprijiniți de Grupa Canină și de jandarmi, au legitimat 30 de persoane au verificat 25 de autovehicule.

Două persoane au ajuns la spital

Luni, în jurul orei 14.10, polițiștii din Seini au fost sesizați despre producerea unui accident rutier, pe DN1C, soldat cu victime.

Din verificări a reieșit că un bărbat, de 53 de ani, care conducea un ansamblu de vehicule, format din cap tractor și semiremorcă, nu s-a asigurat corespunzător la efectuarea unui viraj la stânga și a intrat în coliziune cu un autoturism, condus de o tânără, de 27 de ani.

În urma impactului, a rezultat rănirea conducătoarei auto și a unui pasager, de 49 de ani, care au fost transportați la spital.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

În cauză, s-a întocmit dosar penal pentru comiterea infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

În Berchezoaia, adolescent, de 14 ani, fără permis și cu vehiculul neînmatriculat

Luni, în jurul orei 18, polițiștii din Șomcuta Mare au intervenit în localitatea Berchezoaia pentru soluționarea unui accident, soldat cu victimă.

La fața locului, polițiștii au constatat că un adolescent, de 14 ani, conducea un vehicul tip cross, iar când a ajuns la o intersecție de drumuri a pătruns pe contrasens și a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un tânăr, de 30 de ani. În urma impactului, a rezultat vătămarea corporală a minorului, care a fost transportat la spital.

Ambele persoane au fost testate cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Verificările polițiștilor au mai relevat că minorul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar vehiculul condus nu era înmatriculat în circulație.