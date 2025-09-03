Asfaltările din Ieud merg odată cu canalizările

Comuna are în lucru asfaltări, mai cu seamă în zona Plopșor. Însă odată cu pregătirea străzilor pentru asfaltare, se fac ultimele aducțiuni și conectări la rețelele de apă și canalizare, ne spune primarul Nicolae Traian David.

Se fac 17,5 kilometri de străzi, se lucrează la ultimul kilometru. Practic, Ieudul rămâne doar cu câteva capete de străzi neasfaltate sau fără rețele, în rest totul e făcut.