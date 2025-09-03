FC Prietenia, 30 de ani de existență

Sâmbătă, 6 septembrie, stadionul „Viorel Mateianu” din Baia Mare va fi mai mult decât o arenă sportivă – va fi o scenă a amintirilor, a reîntâlnirilor și a bucuriei de a sărbători 30 de ani de la înființarea FC Prietenia Baia Mare.

Trei decenii au trecut de când un grup de oameni uniți de aceeași pasiune pentru fotbal a pus bazele unei echipe care nu și-a propus doar să câștige meciuri, ci și să lege prietenii, să creeze povești și să ducă mai departe spiritul fair-play-ului. De atunci, generații de jucători și-au îmbrăcat tricourile cu aceeași emoție, purtând în suflet culorile și valorile clubului.

Ziua aniversară va fi marcată printr-un turneu old boys la care vor lua parte:

• FC Prietenia Baia Mare, echipa gazdă, sărbătorita momentului

• Sportul București, cu tradiția sa inconfundabilă

• La Grande Familia București, echipă care își trăiește numele prin unitate și solidaritate

• Allstars Jagiellonia Białystok (Polonia), prieteni veniți de peste hotare, pentru a împărtăși aceeași pasiune

„Nu va fi doar fotbal. Va fi bucuria revederii, aplauzele pentru foștii jucători care au scris istoria echipei și emoția celor care vin la stadion pentru a retrăi vremuri frumoase. Fiecare pas pe gazon, fiecare zâmbet din tribune și fiecare strângere de mână vor fi parte din povestea celor 30 de ani de Prietenie.

Publicul este invitat să fie parte din acest moment special, pentru că fotbalul fără suporteri nu ar avea suflet. Intrarea este liberă, iar sărbătoarea este deschisă tuturor celor care cred că sportul are puterea de a uni oamenii”, transmis organizatorii.