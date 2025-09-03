HC Băban Baia Mare, locul 6 la Brașov

Echipa de junioare 4 de la HC Băban Baia Mare s-a clasat pe locul 6 la cel mai mare turneu de handbal din România destinat juniorilor, FunSports Cup.

Competiția din Brașov a fost organizată la cinci categorii de vârstă, cu 111 echipe la start, provenind din șapte țări. Un total de 310 meciuri programate.

Echipa de junioare 4 de la HC Băban Baia Mare a făcut parte din Grupa D a turneului FunSports Cup din Brașov. Băimărencele antrenate de Magda Kovacs și Cristian Băban au obținut trei victorii și au suferit o înfrângere.

Meciurile din Grupa D

HC Băban Baia Mare – Kir Constanța 18-4

Zen Kids Rm. Sărat – HC Băban Baia Mare 11-20

HC Băban Baia Mare – Transilvania Brașov 20-2

CSȘ 2 București – HC Băban Baia Mare 23-6

În urma acestor rezultate, HC Băban a jucat în continuare pentru locurile 5-8.

Meciurile pentru locurile 5-8

CS Câmpina – HC Băban Baia Mare 8-10

HC Cîtu Timișoara – HC Băban Baia Mare 18-16

„A fost un turneu foarte util și frumos, o experiență de neuitat pentru fetițe, atât în teren, cât și în afara lui”, au spus antrenorii de la HC Băban.