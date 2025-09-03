În Baia Mare, apare o nouă fabrică de autobuze electrice în România

Producătorul român de autovehicule de transport rutier ATP Trucks Automobile din Baia Mare a anunțat începutul lucrărilor pentru o nouă fabrică.

La 6 ani de la debutul în domeniul asamblării de vehicule comerciale, compania ATP Trucks Automobile, controlată de omul de afaceri Mircea Cirț, a dezvăluit câteva dintre planurile de viitor.

Conform producătorului camioanelor și autotractoarelor Truston și al autobuzelor electrice ATP Bus, compania din Baia Mare a marcat în această vară „un moment definitoriu pentru viitorul nostru: demarăm lucrările șantierului noii fabrici, pe care estimăm să o finalizăm până anul viitor, în această perioadă”.

Deși nu au fost oferite detalii despre investiție și produsele care vor fi asamblate în noua fabrică, oficialii ATP Trucks Automobile notează că strategia producătorului de vehicule comerciale a dus la capacitatea de a realiza „70% din valoarea unui autobuz electric, local, la Baia Mare. Asta înseamnă R&D și proiectare în casă, procesare inox și aluminiu, prelucrări prin termoformare și, mai presus de toate, produse pe care le putem numi cu mândrie «Made in Maramureș – Made in România»”.

În acest context, ATP Trucks Automobile a trecut de la simpla asamblare, la dezvoltarea și construcția autobuzelor electrice de 12 m, 10,5 m, 9 m și 7 m pornind de la șasiu.

Mircea Cirț și-a dezvăluit intenția de a construi o nouă fabrică încă din august 2023: „Suntem hotărâți să rămânem agili și receptivi la cerințele pieței în schimbare. Cu această viziune în minte, ne-am propus să extindem unitatea noastră de producție, pentru a ne putea îndeplini angajamentul atât față de comunitatea în care ne desfășurăm activitatea, dar și față de clienții noștri”.

Ulterior, în ianuarie 2024, compania solicita acordul de mediu pentru proiectul „Construire hale de producție și clădire administrativă, cabină poartă, împrejmuiri, drumuri de acces și deschidere acces din strada Islazului”, în municipiul Baia Mare, B-dul Regele Mihai I.

Proiectul de extindere a capacităților de producție presupunea construirea a două hale de producție, inclusiv departament administrativ, cu o suprafață de circa 14.000 mp, respectiv 17.000 mp. În noile clădiri ar urma să fie asamblate atât camioane cât și autobuze.