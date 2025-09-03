În Săcel, proiecte pregătite pentru vremuri mai bune

Comuna are pregătită finanțarea pentru reabilitarea școlii din Săcel, de asemenea are depuse documentații la AFM pentru canalizare, ne spune tânărul primar Ionuț Gabriel Dologa.

La fel, pe CNI Situații de Urgență este depusă reabilitarea primăriei, care a avut și un incendiu și se cere reabilitată. Din bugetul local, date fiind condițiile economice actuale, se face un zid de sprijin la un pârâu. Alte proiecte sunt în așteptare.