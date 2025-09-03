Începe noua stagiune teatrală

La Teatrul Municipal Baia Mare au fost puse în vânzare biletele pentru spectacolele programate în luna septembrie.

Stagiunea se deschide cu reACŢIUNE – o fandacsie muzicală inspirată de I.L. Caragiale, spectacol care va participa în 5 septembrie la cea de-a VIII-a ediție a Festivalului CURTEA ARTIȘTILOR organizat de Asociația Pro Teatru la Zalău. Programul casieriilor este următorul: luni și marți: ÎNCHIS (doar rezervări telefonice); miercuri și joi: 12-14, vineri, sâmbătă și duminică: 17.30-19.30. Programul rezervărilor telefonice: luni – vineri: 11-16; sâmbătă: 12-13. Rezervările se ridică cu cel puțin 30 de minute înainte de începerea spectacolului. Informații și rezervări la tel. 0736216437 (Dramă și Revistă). Biletele online pot fi cumpărate de la adresa: https://shorturl.at/KH3Z8.