Maramureșenii pot fi puși la plată la medic

A dispărut noțiunea de coasigurat

”Din 1 septembrie 2025, reglementările din sistemul de asigurări sociale de sănătate prevăd că persoanele care au avut până acum calitatea de coasigurat vor fi încadrate în categoria persoanelor asigurate aflate în întreținerea unei persoane asigurate, dacă depun Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale la Agenția Națională de Administrare Fiscală. Ca urmare a acestei schimbări, 15.826 persoane își vor pierde statutul de asigurat și, implicit, accesul la pachetul de bază de servicii medicale, beneficiind în continuare doar de pachetul minimal de servicii. În calitate de instituție publică, avem datoria să comunicăm cu transparență toate modificările legislative care influențează direct drepturile asiguraților. Ne angajăm să oferim fiecărui cetățean vizat de această schimbare informațiile necesare pentru a înțelege noile condiții și pentru a lua deciziile corespunzătoare privind statutul său de asigurat” – a declarat Adrian Mădăras, director general al CAS Maramureș.

Persoanele fizice care realizează venituri pentru care datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate pot opta pentru plata CASS și pentru persoanele aflate în întreținere (soț, soție sau părinți fără venituri proprii). În acest caz, persoanele întreținute dobândesc calitatea de asigurat începând cu data depunerii Declarației unice.

Persoanele fizice fără venituri și care nu dețin calitatea de asigurat pot, de asemenea, să opteze pentru plata CASS în mod voluntar, dobândind astfel calitatea de asigurat și dreptul la pachetul de bază de servicii medicale, începând cu data depunerii Declarației unice.