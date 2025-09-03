Octavian Stoica (Flykick), de două ori aur la Cupa României

Federația Română de Natație și Pentatlon Modern a organizat sâmbătă, în stațiunea Jupiter, Cupa României. La biatlon și triatlon modern, precum și la înot în ape deschise.

Din partea Flykick Baia Mare a concurat Octavian Stoica, la categoria Masters 40+. Băimăreanul nostru a luat startul în două probe. Dimineața, 2500 m înot în ape deschise. După-amiaza, biatlon modern (800 m alergare, 100 m înot, 800 m alergare). S-a impus la categoria sa de vârstă, cucerind astfel două locuri I.