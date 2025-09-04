7 septembrie – eclipsă totală de lună

Toamna meteorologică a început în 1 septembrie, dar „din punct de vedere astronomic, toamna, în emisfera nordică a Pământului, debutează pe 22 septembrie 2025, la ora 21:19, când Soarele atinge punctul echinocțial din Virgo”.

Evenimentul cel mai așteptat este eclipsa totală de lună, duminică, 7 septembrie. Momentul va fi marcat de Planetariul Baia Mare prin observații astronomice în curtea muzeului de științe și demonstrații ale eclipsei în cupola planetariului, între orele 19-23.