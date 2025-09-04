Antrenor portughez și la Academia Minaur

Academia de Handbal Minaur Baia Mare a preluat modelul celor de la CS Minaur și a cooptat în stafful academiei un antrenor portughez. Este vorba de Ruben Ferreira, care va fi antrenorul juniorilor 3.

„Este antrenor de categoria 2, ultima înainte de Master Coach, în cadrul Federației Portugheze de Handbal. Cu un nou proiect la această echipă, dorim să încercăm implementarea unui alt sistem de joc, bazat pe cunoștințele antrenorului. Considerăm că, prin cooptarea acestuia în cadrul clubului, vom încerca să avem aceeași strategie comună de antrenament ca și la prima echipă”, scriu cei de la Academia Minaur.

O altă schimbare în cadrul staffului de la Academia Minaur este numirea lui Iulian Alexandru ca antrenor al juniorilor 1.

„Considerăm că acesta, prin experiența și calitățile lui, își va aduce serios contribuția la îndeplinirea obiectivelor propuse în descoperirea și șlefuirea de noi talente care să facă pasul la Minaur”, au mai transmis oficialii Academiei Minaur.

Stafful Academiei Minaur este coordonat de tehnicianul Florin Mironescu.