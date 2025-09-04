Campania „Fii activ, mănâncă sănătos!” • Angajații din birouri, scoși la mișcare

În perioada septembrie-octombrie, în Maramureș se desfășoară campania de informare, educare și comunicare având ca temă promovarea alimentației sănătoase și a activității fizice.

Manifestarea intitulată „Fii activ, mănâncă sănătos!” are drept scop promovarea activității fizice la locul de muncă pentru angajații cu activitate de birou și în rândul vârstnicilor. Vizați sunt și copiii, care trebuie de mici să adopte un stil de viață sănătos.

„Măsurile de educație pentru sănătate trebuie implementate pe tot parcursul vieții. Debutul acestora, încă din copilărie, contribuie la adoptarea unor obiceiuri sănătoase pe termen lung și preveni adoptarea de comportamente la risc pentru sănătate. Alimentația nesănătoasă și lipsa activității fizice sunt factori de risc importanți pentru apariția mai multor boli cronice, inclusiv a obezității, atât la adulți, cât și la copii” – au precizat responsabilii INSP.