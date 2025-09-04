CAS Maramureș • Se dublează perioada de recuperare medicală decontată de stat, pentru unii pacienți

Anumite categorii de pacienți vor beneficia anual de perioade duble de recuperare medicală decontată de stat. Astfel, bolnavii cronici sau cei care suferă de afecțiuni grave vor putea face până la 42 de zile de recuperare medicală.

„Pentru pacienții cu boli cronice sau care se recuperează după afecțiuni grave, noile reglementări aduc servicii suplimentare fără cost. De exemplu, în ambulatoriul de medicină fizică și de reabilitare, pacienții care au suferit un accident vascular cerebral, cei cu paralizie cerebrală, femeile cu limfedem după intervenții oncologice sau marii arși beneficiază de o perioadă dublă de recuperare decontată – până la 42 de zile pe an, față de 21 de zile anterior. Pachetul de îngrijiri la domiciliu a fost extins, incluzând noi servicii precum ședințe de logopedie (terapie a vorbirii) și masaj de drenaj limfatic pentru pacienții cu limfedem, disponibile gratuit la domiciliul bolnavului”, au declarat reprezentanții Casei de Asigurări de Sănătate Maramureș.

O altă modificare în folosul pacientului, se referă la transportul sanitar neasistat introdus gratuit pentru bolnavii nedeplasabili.

„Pacienții oncologici pot fi transportați de la domiciliu la ședințele de radioterapie sau chimioterapie și înapoi, chiar dacă tratamentul are loc într-un alt județ. Astfel de măsuri ușurează accesul bolnavilor cronici la tratamentele necesare, eliminând costurile suplimentare și reducând povara logistică pentru ei și familiile lor”, au concluzionat oficialii instituției.