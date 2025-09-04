FC Prietenia la 30 de ani (1995-2025)

Echipa de fotbal old-boys FC Prietenia Baia Mare aniversează 30 de ani de la înființare, ocazie cu care cea mai veche și renumită grupare de acest gen din Baia Mare va organiza un turneu aniversar la care vor participa patru echipe. Este vorba de Jaggiellonia Bialystok All Stars din Polonia, Sportul București, Grande Familia București și FC Prietenia Baia Mare.

Echipe vor ajunge în municipiul nostru din cursul zilei de vineri, 5 septembrie, iar sâmbătă, 6 septembrie este programat turneul aniversar.

Programul zilei de sâmbătă: ora 11.00 – întâlnire la stadionul „Viorel Mateianu”; ora 12.30 – acțiune în colaborare cu ASSOC Baia Mare, joc de fotbal între invitații ASSOC și membri ai echipelor participante; ora 13.00 – FC Prietenia vs Jaggiellonia Bialystok All Stars; ora 13.45 – Sportul București vs Grande Familia București; ora 14.30 – FC Prietenia vs Grande Familia București; ora 15.00 – Sportul București vs Jaggiellonia Bialystok All Stars; ora 16.10 – Grande Familia București vs Jaggielonia Bialystok All Stars; ora 16.55 – FC Prietenia vs Sportul București; ora 19.30 – banchet, în cadrul căruia se va ține un moment de reculegere în memoria celui care a fost Octavian Cioltea; înmânarea cupelor tuturor echipelor, discursuri de la invitați, conducători și membri ai delegațiilor.