În Baia Mare, ședințe de ergoterapie la Centrul Social Phoenix

În cadrul Centrului Social Phoenix din Baia Mare, 25 de persoane beneficiază periodic de ședințe de recuperare de ergoterapie, numită și terapie ocupațională. Serviciile sunt destinate pacienților care au suferit un AVC, spre exemplu, sau persoanelor cu dizabilități.

„Ergoterapia (numită și terapie ocupațională) este o disciplină medicală și de reabilitare care are ca scop sprijinirea persoanelor de toate vârstele pentru a-și dezvolta, menține sau redobândi abilitățile necesare desfășurării activită­ților zilnice, sociale, școlare sau profesionale. Ea se adresează în special persoanelor cu dizabilități fizice, cognitive, senzoriale ori psihice, dar și celor care doresc să prevină limitările funcționale. La Centrul Phoenix beneficiază de astfel de terapii, peste 25 de persoane în fiecare lună. Fie că vorbim de persoanele care au suferit un accident vascular cerebral, fie de persoanele cu dizabilități, prin ergoterapie acestea sunt sprijinite să-și recapete autonomia în activitățile zilnice. Este o formă de recuperare complexă, personalizată pentru fiecare beneficiar, care ajută la dezvoltarea abilităților motorii, cognitive și emoționale. Obiectivul nostru este să le oferim beneficiarilor nu doar sprijin medical, ci și încrederea că pot trăi o viață cât mai independentă și demnă” – au explicat reprezentanții Direcției de Asistență Socială Baia Mare.