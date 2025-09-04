Importanța mișcării în rândul copiilor, este o temă tot mai actuală, mai ales în condițiile în care tot mai mulți micuți au probleme de greutate. În aceste condiții, unul dintre cele mai recomandate sporturi, care ajută la o dezvoltare armonioasă, este înotul.

În Baia Mare, unii părinți își duc copiii la înot de la vârste extrem de fragede, dar este important ca acest obicei să continue și când copiii cresc.

„Până la cel puțin 18 ani primordial este sportul nu școala. Un copil care face sport de mic va face asta în fiecare zi. Mulți spun că vai, copilul meu nu e motric, dar motricitatea se dezvoltă. Niciun copil nu va merge de bună voie la sport, pentru că are multe alte alternative. Dar aici vine rolul părinților. Dacă vor un copil sănătos atunci îl vor duce la sport, îl vor obliga la început să facă sport, până când copilul se va obișnui cu mișcarea și atunci va merge singur la orice fel de sport. Cei mai mici înotători sunt de 3 ani. Am rămas plăcut surprins pentru că anul acesta am văzut și adulți care au avenit să învețe să înoate, cu antrenorii de la cluburi” – a declarat Sorin Andrei, directorul Complexului Sportiv „Lascăr Pană” Baia Mare.