Târgul Cepelor – 6-7 septembrie 2025

În acest weekend, 6-7 septembrie, în Asuaju de Sus va avea loc ediția 54 a Festivalului Interjudețean al Cântecului și Dansului Popular din Țara Codrului – „Târgul cepelor”.

Vor fi spectacole pentru copii și tineri, recitaluri de muzică ușoară, momente folclorice autentice și o expoziție de mașini de epocă. Momentul culminant al festivalului va avea loc duminică după-amiază, cu un spectacol folcloric deosebit.