8 angajați ai DGASPC Maramureș vor fi disponibilizați!

În ultima ședință de consiliu județean s-a discutat despre reorganizarea DGASPC, unde se vor reduce 25 de posturi din aparatul central, din care 17 sunt vacante. Doar 8 persoane vor fi disponibilizate.

”Am încercat să identificăm eficientizări de cheltuieli. Să găsim locuri în care se cheltuiau bani, unde să cheltuim mai puțin, dar să încercăm să obținem același rezultate. În discuțiile avute cu conducerea DGASPC Maramureș am gă­sit înțelegere din partea lor. Cei din aparatul central sunt plătiți din bugetul Consiliului Județean. Aici sunt posturi care se reduc, sunt unii oameni care pleacă acasă și sunt alți oameni care trec de pe grila de salarizare a Consiliului Județean la cea de asistență socială. Eu zic că rezultate există. Avem 150 de angajați în organigrama veche, în aparatul central. Aici o să avem o reducere de 25 de posturi din organigramă. Propunerea mea de reducere a numărului de angajați a fost mai mare, dar nu s-a putut pentru că este numărul minim necesar pentru acreditare. Numărul de 125 este numărul minim pe care îl putem aproba, pentru a-și păstra acreditarea. Aici dispare un director adjunct, șefi de serviciu” – a declarat președintele CJ Gabriel Zetea.

În plus, o parte din angajații DGASPC, care erau plătiți din bugetul județului, au fost transferați în centrele sau casele de tip familial, unde vor fi plătiți după altă grilă de salarizare și sunt finanțați din bugetul alocat pentru asistența socială. Și aici se vor face economii consistente.

”Am propus o reducere la telefonul copilului, unde erau 7 posturi ocupate, care în continuare își va desfășura activitatea, dar nu vor mai face parte din organigrama CJ și va trece pe standardul de cost și acolo vom face o economie de 55.000 lei pe lună. La echipele de intervenție vom redistribui 8 funcții, care trec pe standardul de cost urmând să avem la echipele de intervenție o economie de aproximativ 53.000 lei/lună. De asemenea, personalul administrativ: șoferi, electricieni, cei care lucrau în casele de tip familial și care erau cuprinși în organigrama noastră, vor trece în case și acolo vom face încă o economie de 75.000 lei/lună. Putem liniștiți să considerăm 200.000 lei/lună de economie. Asta înseamnă 2,5 milioane lei pe an” – a mai punctat Gabriel Zetea.