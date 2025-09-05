Alba/neagra cu pasajul de la Clubul Văcarilor. Ba nu se face, ba încep lucrările…

Adversarii politici din administrația locală și județeană au un nou ”război” în desfășurare. De această dată, mărul discordiei este proiectul ”Pasajul Clubul Văcarilor”.

Miercuri, consilierul local Bogdănel Gavra făcea public anunțul că pasajul cu pricina este în pericol să nu se mai realizeze, din cauza tergiversărilor celor din forul județean, acum, cei învinuiți de Gavra au venit și au spus răspicat că proiectul se face. Ba mai mult, lucrările demarează săptămâna viitoare!

”Luni încep lucrările la Pasajul Clubul Văcarilor! O veste bună pentru băimăreni, o lovitură greu de dus pentru cei a căror unică menire este să-și preaslăvească șefii de partid, să arunce cu noroi în cei care chiar muncesc și să încerce să blocheze proiecte. Nu au nicio idee, nicio inițiativă, nicio soluție pentru Baia Mare, trăiesc doar din circ politic și dezinformări răspopite. Am aflat că unul dintre consilierii locali din Baia Mare, Bogdănel Gavra, a anunțat foarte sigur pe sine, trăsătură specifică unei tipologii binecunoscute, că Pasajul de la Clubul Văcarilor nu se mai face. O minciună însoțită de numeroase alte acuzații aproape amuzante, pentru că tot dânsul afirmă că transmite adevărul doar cum știe și cum crede. Singurul ade­văr este că luni începem lucrările la pasaj. Am finalizat procedura de expropriere, autorizația de construire a fost emisă și s-a dat ordinul de începere a lucrărilor. Se vor efectua defrișări pentru realizarea bretelelor de deviere a traficului, iar până la finalul lunii vor fi aduse primele materiale mari necesare construcției. Termenul de finalizare este iunie 2026. În ultimele luni a trebuit să refacem proiectul, pentru că, inițial, nu permitea vehiculelor de mare tonaj să circule în siguranță, să reluăm anumite etape, să facem drumuri pe la ministere. Odată cu măsurile luate de Guvern privind PNRR, atât eu, cât și președintele Consiliului Județean, Gabriel Valer Zetea, ne-am asigurat că proiectul va fi inclus în memorandum alături de alte investiții majore pentru Maramureș. Singurul care ar putea să oprească realizarea acestui obiectiv de investiții este premierul Bolojan. Sunt convins că nu e cazul însă, ipotetic vorbind, într-un astfel de scenariu m-aș aștepta de la liberalii băimăreni să bată la ușa propriului șef de partid și să-i ceară socoteală, nu să doarmă în fotolii și să arate cu degetul spre administrația locală care, încă o dată, și-a făcut treaba” – a spus primarul Doru Dăncuș.

Și șeful administrației județene s-a pronunțat în această problemă.

”După discuțiile avute marți la Ministerul Transporturilor, cu ministrul Ciprian Șerban și cu directorul CNAIR, Cristian Pistol, luni intrăm în șantier la Pasajul de la Clubul Văcarilor. Am avut o întâlnire la Consiliul Județean Maramureș cu constructorul și cu dirigintele de șantier, pentru a stabili pașii concreți: începem defrișările pentru realizarea bretelelor de deviere a traficului (așa cum am făcut la Pasajul de la Italsofa); pregătim terenul pentru devierea circulației; peste 2-3 săptămâni vor ajunge și primele materiale mari necesare construcției. Lucrările trebuie finalizate până în iunie anul viitor, conform contractului. Toate procedurile legale sunt îndeplinite: exproprierea este finalizată; autorizația de construire este emisă; ordinul de începere a lucrărilor este dat. În ciuda dezinformărilor din partea PNL Maramureș, îi rog pe toți cei care au dubii să fie convinși că Pasajul de la Clubul Vă­carilor este inclus în memorandumul Guvernului, alături de toate celelalte lucrări pe PNRR, absolut necesare pentru Maramureș” – a punctat și Gabriel Zetea, președintele CJ Maramureș.

Gavra le-a răspuns: ”Dacă președintele Ze­tea ar fi avut dovezi clare, trebuia să spună că proiectul privind pasajul a fost inclus în memorandumul adoptat în ședința de Guvern din data de… (cu dată precisă și document oficial). Dar nu a făcut-o, pentru că acest memorandum nu există încă. Ceea ce are domnia sa este doar o promisiune: că în viitor, atunci când va fi adoptat, în memorandum se va include și pasajul de la Clubul Văcarilor”.

Noi, nu putem decât să așteptăm. Vedem cine are dreptate…