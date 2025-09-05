Deplasare la o nou promovată

Bihorul Beiuș – CS Minaur Baia Mare

CS Minaur joacă în etapa secundă, tot sâmbătă, la promovata Bihorul Beiuș, echipă care a început campionatul ca și băimărenii, cu un succes. Bihorenii, pregătiți de fostul atacant al CFR-ului, Adrian Anca, au învins la Olimpia cu 3-1, pe când cea antrenată de Francisc Dican a câștigat derbyul județean cu CSM Sighet – 4-3. Minaur este marea favorită a acestei confruntări, club cu obiectiv clar ca în stagiunea precedentă, promovarea în Liga 2.

Perioada de transferuri este pe final și se pare că Francisc Dican nu este în totalitate mulțumit cu lotul avut la dispoziție. Așa se face că formația de Liga 3 a mai perfectat încă un transfer, jucător care provine din curtea celor de la Dinamo. Este vorba despre atacantul Bogdan Bucur (foto), jucător născut la 23 ianuarie 2007. „Bogdan a petrecut cinci ani de formare la Academia Dinamo, unde și-a dezvoltat calitățile care îl recomandă: agresivitatea, viteza și instinctul de finalizator. A făcut pasul către fotbalul de seniori la Sport Team București și a îmbrăcat și tricoul lui Dinamo București în câteva partide amicale”, anunță clubul băimărean.

Totodată, Minaur a oficializat și transferul lui Viorel Chinde, transfer dezvăluit de cotidianul nostru în numărul de joi, 4 septembrie. „Vio se întoarce la echipa noastră după experiența avută la CSM Olimpia Satu Mare, acolo unde a contribuit decisiv la promovarea în Liga 2. Prin determinarea și valoarea sa, a devenit un jucător de bază, iar acum aduce cu el un plus de experiență, ambiție și calitate pentru familia noastră galben-albastră”, au transmis oficialii echipei de fotbal a CS Minaur.

Program etapa 2

Vineri, 5 septembrie, ora 17: Sănătatea Cluj-Napoca – Unirea Dej; SCM Zalău – Sticla Arieșul Turda.

Sâmbătă, 6 septembrie, ora 17: CSM Sighetu Marmației – Academia de Fotbal Viitorul Cluj-Napoca; Crișul Sântandrei – Lotus Băile Felix; Bihorul Beiuș – CS Minaur Baia Mare; Unirea Tășnad – Olimpia MCMXXI Satu Mare.