Formația maramureșeană vrea primele puncte

CSM Sighetu Marmației – Academia de Fotbal Viitorul Cluj-Napoca

CSM Sighetu Marmației va întâlni în primul meci de campionat în fața propriilor suporteri pe Academia de Fotbal Viitorul Cluj-Napoca. Partidă care se va derula sâmbătă, 6 septembrie, de la ora 17, pe stadionul Solovan.

După eșecul la limită din etapa inaugurală, 3-4 cu Minaur, pe stadionul Viorel Mateianu, băieții lui George Zima vor să uite acel insucces și să obțină primele trei puncte stagionale. Sighetenii pleacă cu prima șansă, cu toate că tinerii jucători ai Academiei Viitorul vin cu o stare de spirit excelentă în Maramureș, în urma victoriei de acasă cu Unirea Dej (1-0).