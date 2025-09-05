Gura lumii☺O mică ironie de la prietenii noștri „dupe” Austria

Parchezi între blocuri, într-un oraș mic, că nu e loc în centru în august. Acolo, în parcare, o dubă interesantă. Inscripționată cu partid de valoare, dar cu numere de Austria.

Da, cei care nu ne voiau în Schengen, cei care până la alegerile de anul trecut erau destul de anti-UE și pro-Est, dar în orice caz, aveau o problemă cu noi. Au schimbat macazul, aparent, dar e musai să ne amintim vorbele lui Mihai Eminescu, cel care a studiat la Viena, știa ce zice: ”Austriacul este acea mestecătură de evreu, german și slav care e dușmanul dibaci al oricărei naționalități.” Bine de știut, nu?