Sindicaliştii din învăţământ continuă protestele în Maramureș

„Să arătăm că demnitatea noastră nu este negociabilă”

Membrii Sindicatului Liber din Învăţământ Maramureş nu renunţă la proteste. Miercuri au pichetat din nou Prefectura Maramureş, iar pentru 8 septembrie, în prima zi de şcoală anunţă o mobilizare masivă. În acest context, sinficaliştii fac apel la directori, elevi, părinți, studenți ”să se alăture demersurilor noastre și să înțeleagă importanța luptei noastre, întrucât este în joc viitorul tinerelor generații care se formează și se vor forma în sistemul educațional”.

„Nu am ieșit în stradă pentru salarii mai mari, ci pentru condiții mai bune în desfășurarea actului educațional, pentru un învățământ de calitate, pentru respectul profesiei de dascăl și pentru șanse egale la educație pentru fiecare copil. O clasă supraaglomerată, un cadru didactic epuizat și lipsit de resurse nu pot construi un viitor solid. Guvernul ne-a ignorat cererile, demonstrând că nu înțelege că educația nu este o cheltuială, ci reprezintă cea mai importantă investiție a unei națiuni. Măsurile aplicate învățământului prin legea 141/2025 vor avea un cost mult mai mare pe termen mediu și lung, afectând direct calitatea educației și statutul profesional și social al angajaților din învățământ și viitorul beneficiarilor primari. Trebuie să îi convingem pe guvernanți că cheltuielile pentru educație sunt o investiție, nu un cost. Pe data de 8 septembrie, în prima zi de școală, avem șansa să arătăm că demnitatea noastră nu este negociabilă” – a transmis Sindicatul Liber din Învăţământ Maramureş.