Un cronicar al memoriei Nordului

Mai zilele trecute, eul meu, care încă nu a ațipit, mă întreabă dacă mă mai sfătuiesc cu dragile de ele, cuvintele. I-am răspuns, prin folosirea lor în texte care se plimbă prin lume, intră în sufletul unor oameni și fac lumină în memorie. Apoi nu mă îndepărtez de cuvinte când primesc o nouă carte a harnicului antrenor de îngeri, profesorul Aurel Ghilezan, din Vișeu de Sus. Cum este „Oameni de seamă ai Maramureșului Voievodal” (volumul V, 2024, Vișeu de Sus), care se înscrie în coloana valorică a precedentelor patru tomuri. Cum să fiu părăsit de cuvinte când profesorul Ghilezan m-a invitat să trec poarta oamenilor care au marcat destinul acestui teritoriu istoric.

Cum am comentat și cuprinsul celor patru volume, depun și de această dată mărturie că profesorul scoate din însingurare valoarea necesară temeliei cunoașterii istoriei Maramureșului. De la efigie, armonie și vers. Am remarcat că portretele nu sunt aurite de autor, ci le dăruiește viitorimii – deocamdată nouă, contemporanilor – sub forma faimei, izvorâtă din trudă, inteligență și mult har. Așa, profesorul provoacă realitatea unor personalități cărora le-a descifrat înțelesurile fundamentale ale operelor ce-i recomandă să aibă statui de cuvinte. Creșterea limbii românești, un îndemn peste vreme, dar și cunoașterea valorilor locului este tendința spre sublim a gândirii celor care ne sunt aproape ca oameni, dar le știm mai puțin orizonturile intelectuale și profesionale.

Domnul profesor ne-a vindecat de nelămuriri și în această carte de referință. Ne prezintă oameni de seamă, conduși de reguli, valori și libertăți. Dar să răsfoiesc volumul de 450 de pagini, cu 26 de iscoditori care au descoperit în viață curajul și măreția urcării muntelui de taină. Autorul a recurs la două procedee publicistice. Una autobiografică și cealaltă a comentariului. Amândouă şi-au găsit armonia cunoașterii. Volumul se deschide cu portretul preotului Grigore Andreica, ajuns protopop al Vișeului. Se recomandă a fi fost preot în două lumi, două secole și două milenii, cu șirul de evenimente speciale care i-au marcat destinul. Opera unui preot rămâne în memoria colectivă. Apoi aventura profesională a lui Gheorghe Mihai Bârlea, prezentată de Dorel Todea. Domnul Bârlea, profesor, poet, prefect, senator, profund implicat în viața culturală a Maramureșului, este o personalitate complexă, distins și erudit intelectual, om politic de certă vocație, cu un crez moral de la care nu a abdicat niciodată.

Cunoaștem biografia lui Vasile Bercheșan, născut în Leordina, și ajuns primul doctor în Criminalistică din România. Privim apoi un român în icoana neamului, Ion M. Botoș, din Apșa de Jos, președinte al Uniunii Regionale a Românilor din Transcarpatia. Autor de cărți, conducător de reviste, întemeietor de muzee. Are vocația de fondator pentru românii din dreapta Tisei. Dorel Todea face portretul scriitorului Nicolae Breban, cu o operă de întindere fără egal printre prozatorii postbelici. Același Dorel Todea ne aduce aminte de dramaturgul sighetean Ludovic Bruckstein, unul dintre cei mai prolifici scriitori maramureșeni. Este pus în rândul oamenilor de seamă Chiș M. Dumitru, profesor de matematică, fost director al Școlii Mihai Eminescu din Săliștea de Sus. Cu multe izbânzi profesionale de răsunet.

Ni se prezintă poetul, prozatorul, publicistul Gavril Ciuban, care crede că Valea Vaserului nu poate fi măsurată nici cu pasul, nici cu ceasul. Ci doar cu inima. O personalitate mai puțin cunoscută pe la noi este cea a medicului Grigore Coman, poet, scriitor, filosof, publicist. Valoarea operei lui a fost comentată de critici literari de renume. De la Laurențiu Ulici, la Nicolae Manolescu. Medicul, doctor în medicină Carmen Bianca Crivii, născută la Baia Mare, cu o bogată și recunoscută activitate profesională. Prof. univ. dr. habil. în filosofie Daniela Dunca, cu bogatul palmares profesional universitar, dar și în satele Maramureșului, Ieud și Budești, unde a desfășurat o impresionantă activitate alături de copiii școlilor din cele două sate.

Pe spații largi și bine polenizate cu valorile profesorului Simion Iuga se întinde biografia profesorului Simion Iuga, cel care a urcat Săliștea de Sus la rangul de spirit academic. Un loc evlavios este ocupat de profilul de excepție al Preasfințitului Iustin Hodea Sigheteanul, episcop al Maramureșului și Sătmarului. Un text emoționant! Apoi șirul personalităților continuă cu medicul Constantin Lazu, un simbol al milosteniei umane. Cu prof. dr. ing. Călin Grigore Radu Mircea, cu o bogată activitate de cercetare în varii domenii tehnice. Este readusă în atenția noastră figura emblematică a generalului Leonard Mociulschi, fiu adoptiv al Sighetului, omul, eroul, efigia vânătorilor de munte. Căruia i-am dat onorul pe peronul gării din Sibiu. Documentar scris de Cristian Mareș, redactor-șef la revista de istorie militară Tactica și Strategia.

Figura de neuitat a doctorului fără arginți, Victor Pop, cu rezultate excepționale în ctitorirea și dezvoltarea mediului spitalicesc pentru copii. Anuța Pop, doctor în filologie, directorul Centrului Cultural-Social Vișeu de Sus, are un profil pe măsura activității de excepție în domeniul cultural în oraș, în țară și peste hotare. Apoi, biografia colonelului Marin Stănescu – Erou al Armatei Române, un secol de viață și istorie. Se perindă prin paginile cărții pictorul Szabo Alexandru, Tiberiu Utan, primul poet maramureșean afirmat la nivel național, Vodnar Cristian Dan, doctor în gastronomie moleculară, Vodnar Eugenia-Bianca, doctor în farmacie, Vlad Ioan, cercetător în fizică atomică.

Pagini emoționante sunt scrise despre Ionel-Valentin Vlad, fost președinte al Academiei Române. Seria oamenilor de seamă din acest volum se încheie cu profilul cercetătorului Gheorghe Volcovinschi, cu 200 de invenții pentru o lume mai bună. Repet, autorul acestei cărți este și el un om de seamă. Cinste Primăriei și Consiliului local Vișeu de Sus pentru sprijinul financiar acordat.