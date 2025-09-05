Victoria e tot ce contează la debutul pe teren propriu

CS Minaur Baia Mare – SCM Universitatea Craiova

Primul meci pentru fetele de la Minaur pe teren propriu se va consuma sâmbătă, 6 septembrie, de la ora 12, în Sala de Sport a Școlii „Vasile Alecsandri”, împotriva grupării oltene SCM Universitatea Craiova. Întâlnirea din runda secundă a Ligii Florilor are loc în această sală deoarece polivalenta băimăreană este ocupată cu stagiul de judo „Daniel Brata”.

În prima rundă din Liga Florilor, CS Minaur a întâlnit cel mai dificil adversar posibil, campioana CSM București, însă băimărencele au oferit o prestație peste așteptări și au cedat la limită – 33-34, după ce au condus și la șase goluri în prima repriză, dar valoarea individuală a jucătoarelor a cântărit enorm.

SCM U Craiova a debutat în schimb cu un rezultat pozitiv, 27-26 cu CSM Târgu Jiu, context în care moralul oltencelor pentru confruntarea din nordul țării este unul ridicat. Doar că Minaur este gazdă și este favorită la cele trei puncte, care ar fi primele ale sezonului.

Meciul de la Școala „Vasile Alecsandri” va fi arbitrat de M. Drăghici și V. Dragut din Vrancea, iar observator FRH este delegat T. Pleșa din Râmnicu Vâlcea.

Intrarea suporterilor se face pe bază de abonament sau bilet în valoare de 25 lei. Biletele se pot achiziționa de la sediul clubului (vineri, între orele 10.00 şi 14.00) și de la casieria sălii Școlii „Vasile Alecsandri”, în ziua meciului, începând cu ora 11.00. Persoanele cu dizabilități, elevii și persoanele cu vârsta de peste 70 de ani au acces gratuit.

Program etapa 2

Vineri, 5 septembrie: HC Dunărea Brăila – Rapid București (ora 17.30)

Sâmbătă, 6 septembrie: CS Minaur Baia Mare – SCM Universitatea Craiova (ora 12); HC Zalău – CSM Corona Brașov (ora 15, Pro Arena); SCM Râmnicu Vâlcea – CSM Galați (ora 17.30, Pro Arena).

Miercuri, 10 septembrie: CSM Târgu Jiu – Gloria Bistrița (ora 17.30).

Partida CSM Slatina – CSM București s-a disputat miercuri – 28-33.