Avansează lucrările la Palatul Administrativ din Baia Mare

De aproape un an s-a început reabilitarea Palatului Administrativ din Baia Mare, proiect finanțat prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027.

Lucrările ar trebui să fie finalizate în 30 decembrie 2026. Valoarea totală a proiectului: 145.719.086 lei, din care 84.374.887 lei finanțare din Fondul European de Dezvoltare Regională și 12.904.394 lei contribuție națională.

Prin această investiție, Palatul Administrativ va trece de la clasa energetică D la clasa A, devenind o clădire modernă, prietenoasă cu mediul și cu un consum redus de energie.

”Reducem consumul anual de energie cu aproape 90%. Creștem aportul de energie din surse regenerabile. Scădem emisiile de gaze cu efect de seră cu aproape 50 kgCO2/mp/an. Această clădire construită să se integreze în peisajul orașului și al naturii va fi readusă la viață. Vom reda maramureșenilor un Palat Administrativ modern și eficient, care să reflecte respectul nostru pentru tradiție, dar și pentru viitor” – a punctat președintele Consiliului Județean Gabriel Zetea.