Caleidoscop între anotimpuri, la Biblioteca Judeţeană

Lumina şi Culoarea au fost puse în valoare în cea mai recentă expoziţie a Asociaţiei Artiştilor Plastici „Alexandru Şainelic” din Baia Mare. „Cinci membri ai asociaţiei s-au pregătit intens pentru a veni în faţa dvs, pentru a vă bucura cu ceea ce au creat ei. Sunt foarte multe lucrări noi”, a punctat în deschiderea expoziţiei, preşedintele Asociaţiei Artiştilor Plastici „Alexandru Şainelic”, Mihai Tirică. Lucrările pot fi admirate până în 14 septembrie, la Salonul Artelor din cadrul Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu” din Baia Mare.

Expoziţia „Caleidoscop în­tre anotimpuri” reuneşte lucrările semnate de: Elena Rusu, Carletta A. Iring, Nicolae Ciocan, Ionică Deac, André Fiselier.

„Lucrările expuse pe simezele Salonului de Artă adună forme şi culori care parcurg un traseu de la abstract până către pictura naivă, prin peisaje uimitoare şi interpretări personale ale trăirilor individuale. Observăm 5 stiluri, total diferite de exprimare artistică: jucăria din copilărie, Caleidoscopul, o regăsim în lucrările expuse de Carletta Iring; omagiul adus Şcolii băimărene de pictură, un omagiu adus celor care au pus Oraşul de sub Dealul Florilor pe harta culturală mondială radiază din mesajul colorat transmis de Elena Rusu; esenţa de artă rurală o simţim în pânzele lui Nicolae Ciocan; lucrările lui Ioan Deac fac o traducere în culori pentru numele latin al oraşului, Rivulus Dominarum – Râul Domniţelor; peisajele locale sunt redate cu măiestrie de Andre Fiselier, un olandez fermecat de frumuseţea Maramureşului”, a explicat artistul plastic, Elena Rusu.

Este de remarcat unitatea expoziţiei, în ciuda limbajelor artistice diferite.

„Sunt limbaje de exprimare artistice diferite, într-o expoziţie ce reuneşte lucrări create în ulei şi acrilice, pe pânză. Expoziţia este ofertantă şi din punct de vedere tematic: de la peisaj la natură statică, de la portret la pictură abstractă, tematică florală şi compoziţii. Toate aceste creaţii au menirea de a oferi publicului o experienţă captivantă, sperăm şi una interactivă. Aşa cum cartea, se spune, o savurăm cu ochii şi mintea, la fel procedăm şi cu arta plastică, o gustăm cu privirea şi sufletul”, a adăugat o altă artistă expozantă, Carletta Iring.

Vernisajul expoziţiei a fost aniversar, fiind pus sub semnul mai multor momente importante: omagiu artistului Alexandru Şainelic la 20 de ani de la trecerea acestuia în veşnicie (12 septembrie 2005); 129 de ani de la înfiinţarea Şcolii de Pictură Băimărene, la iniţiativa din 1896 a primarului de atunci, Oliver Thurman prin contribuţia artistică a lui Hollosy Simon; 50 de ani de la prima expoziţie de pictură a lui Nicolae Ciocan, membru al Asociaţiei Artiştilor Plastici „Alexandru Şainelic” din Baia Mare; 579 de ani de la decizia din 1446 a lui Iancu de Hunedoara care, atunci a dispus construirea turnului-clopotniţă pentru Biserica „Sfântul Ştefan” –Turnul lui Ştefan cum este cunoscut azi; prima participare a membrilor Asociaţiei Artiştilor Plastici „Alexandru Şainelic la Bienala Internaţională EX-Libris, organizată de Asociaţia Catalană Ex-Libris în Galeria Contratalla Art din Tarragona, Spania.

Un moment inedit în cadrul vernisajului a fost provocarea la care au fost invitaţi să participe toţi cei prezenţi. Fiecare a avut posibilitatea să contribuie cu o pată de culoare, cu o formă, cu un simbol, cu inspiraţia proprie, la realizarea unui portret al patronului spiritual al asociaţiei, Alexandru Şainelic.

Atmosfera vernisajului nu a fost doar una colorată, ci şi una încărcată din plin de nostalgia toamnei. Acordurile de melancolie au fost adăugate prin momentul artistic susţinut de Rita Ștefan și Simona Petrule – chitară și voce; Vera Terebesi – recital de poezie. Un moment pentru suflet care a întregit vernisajul expoziţiei. Pentru cei care vor trece pragul expoziţiei a fost lansată şi o „invitaţie” la fericire din partea artistei Elena Rusu: „Tatăl meu, care era nevăzător din al Doilea Război Mondial, a învăţat să retrăiască şi avea o vorbă: Dacă ceea ce pipăi, simţi îţi place, declară-ţe mulţumit. Dacă ceea ce auzi îţi place, declară-te împlinit. Dacă deschizi ochii şi poţi să vezi şi îţi şi place, declară-te fericit”.