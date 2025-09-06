Drumul județean Sălsig-Ulmeni-Țicău, prima victimă a ”economiilor” Reformei?

Un haos total, așa poate fi descris drumul odinioară de beton din Sălsig spre Ulmeni și apoi spre limita de județ cu Sălajul, care a intrat în reabilitare. Zilele trecute, l-am parcurs. De la extaz la agonie.

În Sălsig, este o porțiune unde s-a turnat asfalt proaspăt, sugerează că va fi de genul celui de la Târgu Lăpuș-Coroieni-Baba. Apoi, încep semafoare uitate pornite la câte 10-15 minute. Cu haosul aferent, dată de disciplina noastră în trafic. Apoi lucrări lascive, ici-colo. S-au început și lăsat de izbeliște lucrări ici-colo, în Sălsig, Ulmeni și Țicău.

Și dacă primarul din Sălsig acuza grave probleme de proiectare, ce sfidează logica, în Ulmeni, tânărul primar Lucian Morar Jr. ne spune că firma care a luat lucrarea e depășită, e o pălărie prea mare pentru firma sălăjeană. Este dezorganizare, motiv pentru care Consiliul Județean a negociat cu o firmă serioasă. Care însă vine să asfalteze, după ce e pregătit drumul. Bani…nu-s. Așa că se lucrează ca atare, judecați după imaginile cu stadiul lucrărilor pe traseu.