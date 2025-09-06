Investiții mari în finalizare, drumuri și instituții noi în Târgu Lăpuș

Orașul capitală de zonă folclorică are în finalizare blocuri sociale și o grădiniță, cu finanțări POR și PNRR, la Tecioaia, unde este și bazinul de înot. Care a generat discuții în Consiliul local, însă el consuma bani și fără a fi dat în folosință, mii și mii de lei. Acum, 400 de copii sunt cursanți la lecții de înot. Orașul mai are o creșă în lucru, cu fonduri CNI.

În satele aparținătoare, sunt lucrări în finalizare la căminele culturale din Stoiceni aproape gata, în curs la Fântânele și Inău, tot finalizate la Răzoare și Rogoz. Reamintim, orașul are 13 sate aparținătoare…