Nume româneşti pe Cer: asteroizi „în responsabilitatea” unor maramureşeni

Ca recunoaștere și cinstire a meritelor personale în studiul și popularizarea astronomiei în România, o serie de asteroizi descoperiți prin programul EURONEAR au primit numele unor români merituoși, reuniți într-un club atemporal și virtual de temponauți, pentru că asteroizii în cauză nu sunt doar niște ”pietre în cer”, ci niște actori tăcuți, dar dinamici și în continuă mișcare, niște martori ai eternității.

„Nu toate stelele pictate pe cer au nume proprii, ci cele mai strălucitoare, cele mai vocale, cele care ne ajută să ne orientăm în spațiu și timp, sau ne dau definiția culorii și a unor standarde existențiale. Vorbim despre modele. Și trei nume frumoase ale unor contributori români, regăsite în acest nou număr publicat pe 1 august WGSBN vol.5 (un fel de catalog de identificare unică a obiectelor ce plutesc poetic în spațiul cosmic) au fost asociate cu trei «diamante» celeste, descoperite în anii anteriori”, a punctat muzeograful Ciprian Crişan, de la Muzeul de Ştiinţe Astronomice Baia Mare.

Astfel, în ediția 20 (din cadrul Volumului 5) din 1 septembrie 2025, în galeria de onoare „o regăsim pe ilustra doamnă Nicoleta Pazmany, o bună prietenă a planetariului băimărean și fostă profesoară de fizică, ce a fondat și condus Astroclubul Meridian 0, a participat la organizarea a peste 20 de olimpiade de astronomie, a promovat astronomia în școli și prin intermediul altor evenimente utilizând un planetariu mobil. Lista continuă cu Dan Uza, un alt bun prieten și colaborator al planetariului băimărean. Dan Uza este un tânăr astronom amator, autor, translator și editor. Interesat de istorie, Dan a produs primul catalog fotografic de ceasuri solare din România. Este autorul mai multor calendare, articole și cărți pe teme de astronomie populară românească. Ajungem la al treilea nume, Mircea Lițe, care a primit un asteroid în «responsabilitate». Mircea Lițe (1963 – 2018) a fost muzeograf la Planetariul din Baia Mare până la grăbita și tragica ieșire din scena vieții în 2018. El a fondat platforma virtuală online «Constelații Românești Tradiționale» și proiectul inovativ «Cerul în Mâinile Tale», care a introdus o formă inedită de planetariu tactil pentru nevăzători și persoanele cu dificultăți de vedere”, a precizat Ciprian Crişan.

Mai trebuie spus că, recent, chiar managerul actual al Muzeului de Ştiințe Astronomice din Baia Mare a primit în responsabilitate un asemenea asteroid din centura principală, care îi poartă numele (711327) OvidiuIgnat (Ignat Ovidiu), asteroid descoperit, de asemenea, prin programul EURONEAR (și publicat într-un buletin din luna iulie 2025 al WGSBN).