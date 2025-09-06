Primăria informează că se restricționează circulația vehiculelor cu tonaj de peste 7,5 tone pe podurile care tranzitează râul Săsar, de pe strada Industriei și B-dul Decebal.
De la interdicția de tranzitare sunt exceptate autospecialele serviciilor de urgență aflate în misiune, respectiv transportul local de persoane, dar cu limitarea vitezei de tranzitare a podurilor la 10 km/h. Autorizațiile de acces auto vor conține mențiunea de interzicere a tranzitării celor două poduri, atât în autorizațiile emise fizic, cât și în cele eliberate online.
Restricții de circulație pentru două poduri din Baia Mare
