Școli modernizate în Ocna Șugatag, urmează piață tradițională în Breb

Comuna a finalizat marile investiții anterioare, iar în așteptarea celor noi, a finalizat reabilitările de școli în Breb și-n Sat Șugatag, cu bani PNRR.

Au început lucrări și la depozitul de gunoi CAV, în zona lacurilor sărate. În pregătire, cu fonduri GAL, este o piață tradițională în Breb, pentru turiști, mai degrabă cu artizanat decât cu produse alimentare.