Activităţi cu migranții din Maramureș

Despre drepturile și obligațiile angajaților, verificarea statutului de salariat și pașii pentru identificarea unui nou loc de muncă s-a discutat la recenta întâlnire cu migranții din Maramureș, realizată de Asociația ASSOC. Printre altele, aceștia au aflat care este salariul echitabil, dar și ce acces au pentru formarea profesională.

”Colegii din proiectul PRISM4 le-au explicat participanților care sunt principalele drepturi prevăzute de legislația muncii (salariu echitabil, condiții de muncă sigure, concediu de odihnă, acces la formare profesională), dar și obligațiile pe care le au în raport cu angajatorul. De asemenea, s-au prezentat modalități de identificare a unui loc de muncă și de programe de formare disponibile, dar și procedura prin care fiecare angajat își poate verifica statutul în Registrul General de Evidență a Salariaților (REVISAL/REGES), atât prin Inspectoratul Teritorial de Muncă, cât și online” – au explicat oficialii ASSOC.

Scopul acestor activități este de a sprijini beneficiarii să fie corect informați, să își cunoască drepturile și obligațiile și să facă pași siguri către integrarea și menținerea pe piața muncii.