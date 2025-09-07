Discuţie cu antreprenorii sociali care au primit finanțări nerambursabile

Un nou pas concret s-a făcut în proiectul ”Solidaritate, sprijin și ocupare în întreprinderi sociale”, derulat de Asociația ASSOC, care îi aduce și mai aproape de visul lor pe antreprenorii sociali care au dobândit finanțările europene nerambursabile pentru ideile lor de afaceri.

”Întâlnirea a fost una aplicată, în care au fost discutați pașii importanți pe care fiecare viitor antreprenor social trebuie să îi parcurgă pentru a finaliza Etapa I a implementării proiectului: înființarea întreprinderii sociale, deschiderea contului bancar, semnarea contractului de subvenție. Totodată, echipa de proiect a prezentat serviciile de consiliere personalizată de care vor beneficia câștigătorii în perioada august–septembrie 2025 și care presupun consiliere și sprijin după selecția planurilor de afaceri, precum și suport pentru înființarea și demararea funcționării întreprinderilor cu ajutor de minimis” – au punctat reprezentanții ASSOC.