Fiecare sat poate deveni un exemplu de prosperitate

Asociația ASSOC continuă demersurile de impulsionare a economiei sociale în Maramureș.

Echipa proiectului ”Sprijin pentru comunitatea rurală prin economie socială” a mai făcut un pas important pentru ca ideile antreprenorilor din mediul rural aflați pe lista câștigătorilor planurilor de afaceri să prindă viață.

”Prin consiliere personalizată și sprijin concret pentru înființarea și funcționarea întreprinderilor sociale finanțate cu ajutor de minimis, echipa de proiect oferă suport dedicat. Aceste activități sunt menite să ajute antreprenorii în demersul lor. Proiectul Șansa Satului se adresează celor care își doresc să construiască afaceri cu suflet, generatoare de locuri de muncă și oportunități pentru persoanele vulnerabile” – au punctat oficialii asociației.